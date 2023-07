L'arrestation de Ousmane Sonko : La déclaration des ses avocats au sortir de l’audition

Me Demba Ciré Bathily a parlé au nom du pool d’avocats qui a assisté le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko lors de son audition quelques heures après son arrestation par des éléments de la Sûreté urbaine et de la gendarmerie. Il considère que le délit de «vol de portable » est un « prétexte » pour arrêter son client et essayer de lui mettre des charges liées à tout ce qui s’est passé au Sénégal durant ces deux dernières années. L’avocat rappelle que Ousmane Sonko est placé en position de garde à vue. Toutefois a-t-il tenu a préciser «nous le laissons en très bonne santé et espérons demain le retrouver comme tel ».

