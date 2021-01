L'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, un thriller congolais : «Tentative de justice »

Dans les heures qui suivent, à Kinshasa et dans ses environs, les autorités procèdent à une série d’arrestations, mais, petit à petit, elles étendent leur coup de filet bien au-delà des suspects initiaux.



Les deux journalistes examinent les pistes qui ont été suivies, et qui ont conduit à des poursuites contre 135 suspects devant la Cour d’ordre militaire de Kinshasa, en 2002-2003.



Pour un partage plus facile, ce podcast a été mis en ligne en version mono allégée. Vous avez aussi la possibilité d'écouter ici une version stéréo en haute qualité.



À propos du podcast « L'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, un thriller congolais » :



Le 16 janvier 2001, le président congolais Laurent-Désiré Kabila, le tombeur du Maréchal Mobutu, est tué dans son bureau à Kinshasa par l’un de ses gardes du corps. L’assassin est abattu alors qu’il sort du bureau en courant.



85 personnes sont condamnées, les unes à la mort, les autres à de lourdes peines de prison. Vingt ans après les faits, le vendredi 8 janvier 2021, les 23 derniers détenus condamnés dans cette affaire ont finalement été libérés. Mais étaient-ils vraiment coupables ?



Qui sont les vrais commanditaires de l’assassinat du Président congolais ? Pourquoi le soir de l’assassinat, onze ressortissants libanais ont-ils été exécutés à leur tour dans la capitale congolaise ?



Dans un podcast original signé Arnaud Zajtman et Esdras Ndikumana, RFI propose une grande enquête en quatre épisodes avec des témoignages-clefs et de rares archives sonores.