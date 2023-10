L’échange sensationnel de stars entre Naples et Arsenal, la presse française sous le choc après les incidents à Montpellier

Gros bénéfice pour Arsenal

D’après les informations du Daily Express ce lundi, Arsenal va proposer un échange complètement fou à Naples cet hiver. Gabriel Jesus pourrait être utilisé dans le cadre d’un accord avec Naples contre l’attaquant nigérian Victor Osimhen. La star d’Arsenal serait déjà dans une short-list du Napoli qui prévoit l’hypothétique départ d’Osimhen. Arsenal ne serait pas contre leur faciliter la tâche.





Un pétard polémique

Le match qui fait le plus parler de lui ce matin, c’est l’affiche Montpellier-Clermont. Alors que le MHSC menait 4-2, tout a basculé au commencement du temps additionnel. La faute à un pétard qui a explosé à quelques pas du gardien auvergnat, Mory Diaw. Cet événement a provoqué l’arrêt pur et simple du match, à moins de 4 minutes du coup de sifflet final. «Que de bêtise», titre le quotidien auvergnat La Montagne en mettant en avant le gardien Clermontois au sol sur sa Une. Ce pétard «dégoûte» les Montpelliérains comme le titre le Midi Libre ce matin en reprenant le propos du président de Montpellier, Laurent Nicollin. Voici ce qu’il a déclaré aux journalistes : « Il y a de l’écœurement, de la désillusion et de la tristesse quand on mène 4-2 à cinq minutes de la fin du temps additionnel et que tu es potentiellement à la 6e place. C’est un sentiment de dégoût. (…). Les joueurs se sont cassé le cul pendant 30 minutes à dix contre 11. Avec un mec comme ça, c’est sûr que l’on ne risque pas d’avoir d’ambition.» Et comme nous l’apprend L’Équipe dans son édition du jour, Montpellier risque gros. La commission de discipline de la Ligue va mettre le dossier en instruction mercredi. Cet incident pourrait valoir match perdu et retrait de trois points pour le résident de la Mosson.



Selon les indiscrétions du Daily Star, les Red Devils suivent de près le milieu de terrain de Palmeiras Luis Guilherme et l’ailier de Flamengo Lorran, tous deux âgés de 17 ans. Si Manchester United est vraiment sous le charme, ils seront contraints de dépenser plus de 100 millions d’euros pour signer les deux adolescents brésiliens. Un coup de poker sur l’avenir. Chelsea serait aussi sur le coup.