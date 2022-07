L'énorme dilemme du FC Barcelone pour Dembélé, l’affreuse révélation de Jürgen Klopp sur les incidents du Stade de France

Dembélé ou Raphinha

Ça fait un moment maintenant qu’on parle de Raphinha au FC Barcelone comme remplaçant d’Ousmane Dembélé. Pour le journal catalan Sport, il ne reste plus qu’un point à régler pour son transfert. Les négociations entre Leeds United et le Barça sont déjà entrées dans leur phase finale. Le Barça a présenté à l'équipe d'Elland Road ce qu'il considère comme sa dernière offre : il s'agit de 55 millions d'euros. L’Auriverde devrait débarquer en Catalogne lundi. Mais le Barça croit toujours au retour d’Ousmane Dembélé, libre de tout contrat depuis 9 jours. Comme on peut le lire dans Mundo Deportivo, l'ailier français et le club se sont enfin mis d’accord pour un nouveau contrat. «Dembouz» signerait jusqu'en juin 2024 et aurait le même salaire qu'Ansu Fati, avec une baisse de 40% par rapport à celui qu'il touchait avant. Cette décision pourrait alors bloquer le transfert de Raphinha.

L'horreur pour Klopp

En Angleterre, les incidents qui ont eu lieu pendant la finale de Ligue des Champions au Stade de France sont toujours dans les esprits. Surtout pour Jürgen Klopp qui a fait une énorme révélation sur cet événement hier. C’est la première fois qu’il s’exprime sur ces faits. Il condamne « la brutalité et le traitement dégoûtant» qui ont laissé les fans de son club «chanceux que le pire ne se soit pas produit». Surtout, il a révélé que sa propre famille avait été prise dans le chaos de la capitale française, mais qu'elle lui avait caché la situation avant la rencontre avec le Real Madrid pour lui permettre de se concentrer sur le match. Clairement, pour l’Allemand, une catastrophe comme ça ne doit plus jamais se reproduire.

Manchester Ajax United

Depuis la nomination d’Erik ten Hag à la tête des Red Devils, le club cible pratiquement que des joueurs ou anciens joueurs de l’Ajax. La nouvelle cible maintenant, c’est Lisandro Martinez. Manchester United a augmenté sa dernière offre pour le défenseur du club ajacide à hauteur de 50 millions d’euros, d’après The Sun. Et selon le Daily Mail, l'Argentin de 24 ans fait le forcing auprès de sa direction, car il veut absolument jouer en Premier League. Mais il faudra faire face à la concurrence d’Arsenal sur ce dossier. Pendant ce temps, les Red Devils ont également pris contact avec le RB Leipzig à propos de Brian Brobbey. L’attaquant de 20 ans, qui était auparavant sous les ordres de Ten Hag à l’Ajax, ne serait pas contre le retrouver en Angleterre.

