« L’épidémie de conjonctivite peut être un signe de Covid-19 », (Ophtalmologue)

L’épidémie de la conjonctivite notée un peu partout au Sénégal inquiète plus d’un. Beaucoup se posent la question à savoir : n’est-elle pas un signe du virus Sars-Cov2 ? Le Professeur Pape Ndiaye, Ophtalmologue, a apporté des précisions sur le problème de l’ophtalmologie et des lésions oculaires en rapport avec le coronavirus.



« A l’heure actuelle, il y a une conjonction de deux facteurs, il existe une épidémie liée à une maladie virale, qu’on appelle le coronavirus. Il existe une autre épidémie de conjonctivite qui fait que la population est un peu affolée », a rappelé Pr Ndiaye, d’emblée.



« L’œil est un organe de pénétration de la Covid-19 »



L’ophtalmologue a précisé que « le coronavirus a effectivement des corrélations avec l’œil parce que l’œil est le miroir de l’organisme. Il faut savoir que le virus est présent dans les larmes des sujets qui sont atteints de coronavirus même s'ils n’ont pas de signes oculaires. L’œil est un organe de pénétration de cette maladie (Covid-19)».



C’est la raison pour laquelle, a souligné le spécialiste, « l’on conseille aux médecins dans les réanimations de se protéger avec des lunettes assez spéciales ».



Autre particularité avec la Covid-19, a-t-il ajouté, « lorsqu’on est atteint du virus, il peut y avoir au départ des signes oculaires (rougeur, yeux secs, tuméfactions) ».



Contrairement au coronavirus, la conjonctivite qui est l’atteinte de ce qu’on appelle la conjonctive qui est inflammation qui a plusieurs origines : traumatique, infectieuse, bactérie ou parasite.



Pr Ndiaye attire l’attention des pharmaciens et ophtalmologues sur les deux signes négatifs de la conjonctivite. « La première, c’est quand on a une conjonctivite, on n’a pas mal. Il n’y a pas de douleur quand il y a une conjonctivite. Deuxième signe négatif, c’est lorsqu’on a nettoyé les yeux, la conjonctivite ne baisse pas la vision. La vision de la personne n’est pas altérée en cas de conjonctivite », a-t-il fait savoir.



Non sans préciser qu’ « il est dangereux de dire que tous les yeux rouges sont de la conjonctivite ».



Le spécialiste a invité les personnes qui se plaignent de conjonctivite et qui le traine durant plusieurs jours à aller rapidement se faire consulter chez un ophtalmologue.