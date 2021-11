L’ex-mandataire de Yewwi Askan Wi de Matam reçu au Palais par Macky

Une audience qui va faire couler beaucoup d’encre et de salive. Djibril Ngom, le mandataire de Yewwi Askan Wi à Matam qui avait « fui avec les listes » de ladite coalition et amené le Préfet à déclarer forclos les dossiers avant de voir la Cour d’Appel rétablir Sonko et Cie dans leurs droits dans cette zone, a été reçu au Palais par le chef de l’Apr, parti au pouvoir.



Pire, l’enveloppe kaki assez garnie qui figure sur la photo de l’audience avec le Président laisserait penser qu’il n’est pas rentrer les mains vides de cette rencontre.



Pour rappel, après sa forfaiture, Djibril Ngom avait annoncé sa démission de toutes les instances de la coalition Yewwi Askan Wi et du parti Pastef les patriotes dans tout le département de Matam.