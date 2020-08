L’hommage de Sonko à Mansour Kama: « en 2006, quand le Gouvernement avait décidé baisser le taux de l’impôt sur les sociétés... »

Les hommages continuent d’affluer après le décès du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Mansour Kama. Le leader du parti Pastef Les Patriotes a publié un texte sur sa page Facebook pour parler de sa relation avec le défunt chef d’entreprise et les circonstances dans lesquelles ils se sont connus.

« C'est avec tristesse que j'ai appris le rappel à Allah de Monsieur Mansour Kama (...) J'ai connu l'homme en 2006. À l'époque, le gouvernement du Sénégal avait décidé de baisser le taux de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Le syndicat des impôts, dont j'étais alors le secrétaire général, considéra que la mesure devait faire l'objet d'un strict encadrement pour ne pas constituer un simple cadeau fait à des patrons sans aucun effet sur la performance et les capacités productives des entreprises », se rappelle Ousmane Sonko.



Avant de souligner: « Mansour Kama fut le seul président d'une organisation patronale à s'aligner sur notre position, allant même jusqu'à proposer au Président de la République que les 5% de baisse soient affectés au renouvellement de l'outillage de production des entreprises et à l'amélioration des fonds propres ».



Le candidat malheureux de la dernière Présidentielle sénégalaise d’ajouter: « J'ai, depuis, apprécié l'homme pour cette posture patriotique et désintéressée »



Ousmane Sonko a terminé son texte-hommage en priant pour le repos de l’âme du disparu.