L’hommage vibrant du Président à Aliou Cissé: « tu as fais ce qu’aucun entraîneur n’a fait »

Lors de la cérémonie de décoration des « Lions » au grade d’Officier de l’ordre national du Lion, le président Macky Sall a tenu à remercier le sélectionneur Aliou Cissé pour son travail effectué au niveau de la sélection nationale.



« Ce trophée, nous le tenons aussi grâce à coach Aliou Cissé. Merci, El Tactico, d’avoir mené à bon port tes troupes pour nous ramener le premier trophée continental de football de notre histoire. Capitaine de la belle génération de 2002, nous connaissions déjà ta force de caractère et de leader sur le terrain si bien qu’on t’avait collé le sobriquet d’aboyeur, parce que sur le terrain, tu savais te donner à fond, mais aussi donner de la voix à tes coéquipiers pour que personne ne cède un coin du terrain à l’équipe adverse », a soutenu le Président Sall.



Le chef de l’Etat a rendu hommage à Aliou Cissé. « D’abord, je voudrais saluer ta persévérance qui t’a permis de te former après ta carrière de footballeur, et de réussir ainsi ta conversion en devenant un entraineur de première classe. C’est un mérite qui en dit long sur la personnalité de l’homme. Ensuite, je te rends un hommage appuyé pour tes formidables performances. Tu as fait ce qu’aucun entraineur du Sénégal n’a pu faire. Seuls les grands entraineurs conduisent leurs équipes aux grands rendez-vous ; et seuls les grands parmi les grands ramènent avec eux la coupe, Abaraka, Aliou. Merci à toi et à tout le staff technique », a poursuivi Macky Sall.