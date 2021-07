L'homme qui pourrait faire capoter la prolongation de Messi au FC Barça, Müller cartonne la tactique de Joachim Löw durant l'Euro

Le Barça doit économiser 187 M€ sur les salaires



On ne va pas vous mentir. S'il y a avait une véritable DNCG en Espagne (comme en France) contrôlant parfaitement les dettes des clubs, le FC Barcelone pourrait courir le risque d'être rétrogradé dans les divisions inférieures. Mais ce n'est pas cas. Du coup, c'est panique à bord en Catalogne où le Barça doit vendre et réduire sa masse salariale à tout prix afin de ne pas sombrer économiquement et surtout afin de pouvoir prolonger le contrat de Lionel Messi. Mais pour cela, selon As, le club blaugrana doit réduire de 187 M€ les salaires de ses joueurs ! Une somme monstrueuse qui ne se trouvera dans les prochains jours en un claquement de doigts. Messi sera-t-il prêt à attendre sans contrat que le feu vert des finances arrive ?



Tebas pourrait faire capoter la prolongation de Messi



Au-delà de l'aspect financier, une deuxième raison pourrait faire capoter la prolongation de Lionel Messi à Barcelone. Celle-ci se nomme Javier Tebas. Vous allez nous dire : que vient faire le président de la Liga dans ce dossier ? Joan Laporta, il y a quelques jours, lui a demandé de l'aide dans son entreprise afin de convaincre l'Argentin de prolonger au FC Barcelone. Mais ceci pourrait se retourner contre le Barça. En effet, Messi n'apprécie pas beaucoup Tebas, avec qui il a déjà eu des différends, comme le rapporte L'Esportiu ce matin. En 2005, alors membre de la direction d'Alavès, il avait tout fait pour que Lionel Messi soit suspendu après un match qu'il n'aurait normalement pas du disputer, n'ayant pas encore obtenu la nationalité espagnole. Surtout, l'été dernier il avait soutenu le Barça lorsque Lionel Messi voulait quitter le club, mais que les Catalans s'y opposaient. Bref, la question de l'avenir de Leo Messi est loin d'être réglée.



Müller cartonne la tactique de Löw à l'Euro



Les langues se délient en Allemagne après l'élimination de la sélection en 8e de finale de l'Euro contre l'Angleterre (0-2). Hier, c'est Thomas Müller qui est sorti de son silence en critiquant, dans des mots à peine cachés, la tactique trop défensive de Joachim Löw lors de ce championnat d'Europe. «Avec tous les efforts consentis pour ne pas prendre de but à travers des choix défensifs et une équipe attentiste, nous avons échoué», lâché le milieu offensif allemand. De retour en sélection après des années hors du groupe, le joueur du Bayern Munich n'a visiblement pas accroché au système tactique de Löw lors de cet Euro. Beaucoup d'Allemands semblent penser comme lui.