L'initiateur de #Opération_grille_palais sur Facebook pour libérer Guy Marius Sagna arrêté à Tivaouane

L'information vient de parvenir à PressAfrik, via une source basée à la cité religieuse de Tivaouane. Ardo Gningue, Coordonnateur du mouvement citoyen "Sénégal Va Mal" a été arrêté ce vendredi après-midi. Et même si les motifs de son arrestations restent à déterminer, il est fort possible que son interpellation soit liée à l'"Opération grille palais" qu'il a lancée sur les réseaux sociaux pour appeler les Sénégalais à prendre d'assaut le palais pour exiger la libération de Guy Marius Sagna...



Joint au téléphone par PressAfrik, le Secrétaire général du mouvement Gilets Rouge, Mor Talla Diagne, qui se trouve actuellement à Tivaouane a confirmé l'arrestation de son camarade Ardo Gningue. "Je suis allé au commissariat pour le voir. Il est exposé là-bas. Mais je n'ai pas pu voir un agent à disposition avec qui échanger pour connaître le vrai motif de son arrestation", a-t-il confié de l'autre bout de la ligne...









Affaire à suivre...