Après avoir lancé une alerte vendredi en révélant avoir été séquestré à son domicile de Dixin par un arsenal de véhicules militaires et des dizaines d’agents armés, l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a indiqué ce samedi que que tout est rentré dans l'ordre.



« Le dispositif militaire qui bloquait l'accès à mon domicile a été levé hier (vendredi 18 octobre 2019) vers 17h30. Merci à la presse et aux ambassadeurs des USA, de France, de l’UE et à Thiema Koulibali de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif) dont les actions et les démarches ont permis de mettre un terme à ma longue et pénible séquestration », a-t-il écrit sur les Réseaux sociaux.