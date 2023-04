La 11e édition Ramadan Action : le groupe "No Stress Land" offre des rations alimentaires à 250 familles

Le groupe "No Stress Land" dirigé par Sanou Ndiaye, a procédé samedi à la distribution des rations alimentaires estimées à 50 mille F CFA. Pour cette 11e édition 2023, 250 familles sont ciblées.



« Nous sommes un groupe d'amis qui s'est connu sur le net. Et à travers ce groupe, nous avons décidé de faire le social. Le président l’initiait depuis 2013 et depuis lors, nous continuons cette action sociale. Notre action phare, c'est action ramadan. Mais nous le faisons également dans les hôpitaux. Dernièrement, nous sommes allés à l'hôpital Abass Ndao, le 4 avril nous étions au Daara de Bop pour aider les talibés. Nous avons des actions diversifiées. La 11e édition de cette année, nous avons ciblé 250 familles. Et chacune des familles reçoit une ration alimentaire de 50 mille F CFA constituée de denrées alimentaires diverses : du riz, de l'huile, de l'eau, toute sorte de denrées alimentaires. Et nous allons faire le tour du Sénégal. Dès samedi, nous irons à Thiès », a déclaré Aminata Seck Fall secrétaire général du groupe Non Stress Land.



Poursuivant, elle précise : « Pour ce qui est du montant, nous ne pouvons pas donner un chiffre exact, mais il faut dire que c’est à plus de 6 millions de F CFA. Les fonds viennent des membres du groupe et des bonnes volontés, comme la BCAO, la Casamançaise, entre autres ».



« Cette ration alimentaire complète permettra à ces familles démunies de passer un ramadan sans stress et en toute dignité. De 2013 à aujourd’hui, pas moins de 1105 familles ont reçu des rations alimentaires du groupe Nos Stress Land », a expliqué le président de NSL, Sanou Ndiaye.