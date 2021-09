Entre la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi et le patron du mouvement Gueum Sa bopp, ça file tout droit vers le désamour. Réunis ce mardi en assemblée générale, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie ont prononcé le rejet de la signature « sous réserve » que Bougane Gueye avait apposée sur la charte de ladite coalition.

« À titre de question préalable, elle (la coalition) a examiné le cas de Monsieur Bougane Gueye Dany, qui lors de la cérémonie de lancement du 02 septembre, à apposé sa signature sous réserve de discussions ultérieures sur les dénominations, couleurs et logo de la coalition », rappelle Yewwi Askan Wi.

Avant d’annoncer: « cette réserve a été rejetée à l’unanimité des leaders présents à l’exception de son auteur. Les symboles incriminés restent donc inchangés et ne sont donc susceptibles d’aucune remise en question ».



La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi indique également que Bougane Gueye est libre de tirer « toutes les conséquences dans le sens de la confirmation, sans réserve, ou du retrait de sa signature ».



Au moment où ces lignes sont écrites, Bougane Gueye Dany a convié la presse pour « une importante déclaration ».



Le Communiqué en intégralité de Yewwi Askan Wi