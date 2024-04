La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (Lips) a exprimé son désaccord avec la demande de l'imam Oumar Diène, qui a appelé le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à leur octroyer des enveloppes en guise de « soukeurou koor » à la veille de la fête de la Korité. Dans un communiqué, le président de la Ligue, l'imam Ahmed Dame Ndiaye, a souligné sa profonde préoccupation face à de telles demandes, les qualifiant « de nébuleuses, incompatibles avec la promotion d'une pratique noble de l'Islam et d'une gouvernance vertueuse. »



Ainsi, la Lips a affirmé que les demandes émises par certains individus se réclamant de la fonction d'imam, telles que l'exigence de « soukeurou koor » au Chef de l'État, sont incompatibles avec leurs principes. « La Ligue exprime sa profonde tristesse face aux demandes émises par certains individus se réclamant de la fonction d'imam, exigeant du Chef de l'État le respect d'une tradition nébuleuse appelée Sukaru koor. En tant qu'organisation dévouée à la promotion d'une pratique noble de l'Islam, à la gouvernance vertueuse et à la préservation de la dignité des imams et chefs religieux, la Ligue ne peut en aucun cas tolérer de tels comportements », lit-on dans le communiqué.



Par conséquent, elle « a appelé les autorités à engager une réflexion approfondie sur le statut du religieux dans la République et sur la formalisation des relations entre l'État et la religion, en prenant en compte les besoins légitimes de la communauté musulmane sénégalaise. » Elle a souligné que « toute demande allant à l’encontre de ces principes ne saurait être acceptée. »



Pour rappel, l’imam Oumar Diène a fait une sortie mardi dernier à la veille de la fête de la korité, demandant au nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de leur octroyer des enveloppes en guise de « soukeurou koor ».