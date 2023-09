La Marine royale marocaine annonce avoir secourue 133 migrants partis du Sénégal

La saignée continue en mer. La marine royale marocaine annonce avoir secouru, mercredi, 76 migrants sénégalais tentant de se rendre en Espagne à bord d’une pirogue, s’ajoutant aux 57 autres interceptés dans les mêmes conditions une semaine plus tôt au large du Maroc, a appris l’APS de source diplomatique.



Les deux pirogues qui transportaient ces 133 candidats à l’émigration provenaient respectivement du Mbour (76) et de Dakar (57), a détaillé la source de nos confrères.



Elle signale que deux femmes et sept mineurs figurent parmi les passagers de la pirogue partie de Mbour, dans la région de Thiès (ouest).



Douze migrants arrivés blessés ou malades lors du trajet ont été hospitalisés au centre hospitalier de Dakhla, une localité du sud marocain.



Le consulat général du Sénégal à Dakhla a ainsi déclaré avoir pris les dispositions appropriées pour porter assistance à ces citoyens sénégalais qui seront rapatriés dans les meilleurs délais, souligne l'APS.