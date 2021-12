La Poste: ​Abdoulaye Bibi Baldé confirme le détournement de 1,5 milliard de F CFA

Le Directeur général de la poste qui se dit champion de la transparence et du respect de la légalité, a déclaré ce jeudi face la presse que chaque année il y a plusieurs cas de détournements au niveau du groupe La Poste. Selon Abdoulaye Bibi Baldé des dizaines de millions, parfois plus de 20 millions de déficits sont notés. Il a aussi confirmé que l’inspection a révélé un trou de 1,5 milliard de F CFA.



« Nous sommes des champions de la transparence et du respect de la légalité. Et donc les questions de découverte de déficits, vous le savez que chaque année, il y a au moins deux, trois voir quatre cas qui se passent à La Poste des dizaines de millions, parfois plus de 20 millions », soutient Abdoula Bibi Baldé.



Selon lui, ce phénomène est devenu une routine. « Quelle que soit l’efficacité de nos systèmes de contrôle, il y a des agents qui passent entre les mailles. Il ne reste que cette année, nous avons envoyé plus de 250 inspections dans tous les bureaux et chefs de service. Parfois, on découvre, parfois il y a des déficits et détournement qu’on ne découvre pas tout de suite », dit-il.



Poursuivant ces propos, il confirme : « Aujourd’hui, l’inspection a révélé ce trou de 1,5 milliard de F CFA. Mais c’est un cumule de plusieurs années. Ce qui est vrai, ce qu’il y a eu ce détournement. On parle de détournement, mais pas de déficit. Pour nous, on considère que c’est un détournement. Je rappelle que c’est un détournement de plusieurs années qui consiste à faire des avances pour les travailleurs ou les fournisseurs. C’est une pratique irrégulière non autorisée, interdite ».



Le Directeur général de La Poste de noter que tous les agents et fournisseurs impliqués payeront jusqu’au dernier centime. « Tous les agents, travailleurs et fournisseurs impliqués, c’est l’argent des deniers publics. Il payeront jusqu’au dernier centime. On n’a pas d’état dame par rapport à ça. L’administration continue ses objectifs. Nos caps, on ne les perd pas de vue. Il y a une certaine loyauté. Il faut que des informations circulent. Et pour beaucoup d’autres raisons, ça fait qu’on a relevé cet agent dont il est question », a-t-il martelé.