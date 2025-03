La Réplique de Alioune Diouf responsable de la République des Valeurs à Mimi Touré

Mme le Premier ministre Mimi Touré j’ai vu votre sortie pour me menacer d’une citation directe. Je vous croyais assez courageuse pour ne pas vous réfugier derrière votre petit doigt pour me menacer.

Je vous renvoie au Journal JEUNE AFRIQUE qui a écrit à la UNE de son journal : AU SÉNÉGAL, MIMI TOURÉ ÉPINGLÉE DANS UN RAPPORT DE L’IGE.

Le journal l’As du mercredi 04 janvier 2023 a titré à sa UNE : MIMI TOURÉ ÉPINGLÉE PAR L’IGE.

Le journal le Quotidien du 04 janvier 2023 a lui aussi titré: GESTION FINANCIÈRE AU CESE, CHÈQUE ET MAT. L’IGE ÉPINGLE L’ANCIENNE PRÉSIDENTE SUR PLUS DE 2 MILLIARDS DE FRANCS CFA.

Pourquoi on ne vous a jamais entendu sur une plainte visant ces journaux ?

Serez-vous une colosse au pieds d’argile?

Jusqu’ici vous vous êtes bornée à menacer mais les sénégalais s’attendaient à ce que vous demandez au Président de la République de déclassifier le rapport de l’IGE dont les journaux ont fait état. C’est plus productif et plus courageux que de demander au Président Thierno Alassane Sall de lever son humilité parlementaire.



Lever l’humanité parlementaire d’un député demande toute une procédure mais déclassifier un rapport prendre juste quelques minutes.



En plus vous savez très bien que même si j’avais le rapport je n’allais pas le citer au risque de m’exposer à des sanctions pour recels de documents. Donc vous êtes en train de vous accrocher à la non déclassification du rapport.



Ce n’est pas courageux de votre part. Le courage vous aurait dictée de demander la déclassification du rapport illico presto pour laver votre honneur si réellement comme vous le dites-vous ne vous reprochez rien. C’est cette posture qui devrait être votre ligne de défense. Mais être sûre qu’un rapport est estampillé « secret » et que personne ne va le sortir vous venez fanfaronner sur les réseaux sociaux c’est du courage.

Est-ce que vous n’êtes pas en train d’exécuter une commande politique de vos nouveaux alliés après la raclée que j’ai administrée à leur député. Ce qui est sûr ils l’ont trop mal digéré. Et comme vous cherchez à démontrer votre fidélité et votre loyauté à vos nouveaux maîtres je comprends mieux votre agitation.

En passant les sénégalais attendent que vous leurs dites où sont les 200 milliards que vous avez dit avoir encaissés de Karim Wade ?

Tata Mimi j’attends votre citation. Pape Moussa Sow tu te charges de relier le poste à Mimi et à tes maîtres du moment que je ne suis pas ami à ta tata Mimi.