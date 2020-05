La Serie A prépare un mercato de folie, le plan du FC Barcelone pour s'offrir Miralem Pjanić

La Premier League redoute une révolte des joueurs

En Angleterre justement où la reprise de la Premier League laisse perplexe ! Le Mirror revient sur le projet Restart qui a été entamé ces dernières semaines mais les clubs de Premier League redoutent que les joueurs fassent de la résistance pour ne pas reprendre. Et d'après la publication, 50 joueurs du championnat sont prêts à snober le redémarrage et ils ont une bonne raison. En effet, les joueurs ont peur de transmettre le virus à leur famille si la compétition reprend trop rapidement. Un constat partagé par le Daily Star qui évoque carrément une révolte de la part des joueurs de Premier League ! Pour rappel, Les clubs seront invités lundi à donner leur avis concernant une éventuelle reprise de la Premier League sur terrain neutre, à huis clos et dans un nombre limité de stades. Affaire à suivre....



L'été s'annonce chaud en Italie

En Italie, le mercato de Serie A s'annonce agité selon Tuttosport ! En effet, les cadors du championnat vont se montrer actifs cet été ! Et cela a déjà commencé ! Si on se fie aux dernières rumeurs, le Real Madrid aurait renoncé à recruter Paul Pogba mais pas la Juve qui a fait du Français une priorité pour cette fenêtre des transferts. La Vieille Dame pourrait donc perdre Pjanic et voudrait donc taper fort en rapatriant le milieu de terrain cet été. Mais les concurrents nationaux ont eux aussi de l'ambition à l'image de l'Inter qui veut s'offrir Arturo Vidal. Antonio Conte se montre de plus en plus pressant dans ce dossier et veut boucler l'opération le plus vite possible. Dans l'autre club de Milan, c'est une histoire d'entraîneur. Annoncé depuis plusieurs semaines sur le banc des Rossoneri, Ralf Rangnick a admis que le poste d'entraîneur de l'AC Milan était possible, ce qu'il se refusait jusque-là. L’éphémère ancien entraîneur du Milan justement est lui courtisé au Torino. En effet, Marco Giampaolo pourrait venir apporter de la sérénité à un club qui joue sa survie dans l'élite cette saison ! Bref, l'été s'annonce chaud de l'autre côté des Alpes !



Le Barça veut un échange pour s'offrir Pjanić

Évoqué depuis plusieurs semaines déjà, Miralem Pjanic aurait dit oui au FC Barcelone selon Mundo Deportivo. À La recherche d'un milieu de terrain, le club blaugrana aurait convaincu le Bosniaque de s'engager lors de ce mercato estival. sauf que le Barça est en proie à d'énormes difficultés financières et pour que ce transfert ait lieu, cela sera dans le cadre d'un échange. En effet, l'opération dépend principalement de la Juventus. La Vieille Dame apprécie particulièrement le profil d'Arthur et pourrait accepter de se séparer de son milieu de terrain, recruté à la Roma en 2016, en échange du Brésilien ! Seul bémol, le joueur de 23 ans refuse de quitter la Catalogne pour le moment. Alors le Barça étudie toutes les possibilités et a proposé d'inclure dans le deal Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal. Deux joueurs en fin de parcours en Catalogne que le club blaugrana essaye tant bien que mal de se débarrasser. La Juve et le Barça estiment que Pjanic et Arthur ont sensiblement le même prix, à savoir 60 M€ mais le refus du Brésilien bloque l'opération pour le moment.