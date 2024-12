La chambre d'accusation rejette sa mise en liberté provisoire, Ndella Madior Diouf prison en prison

Encore une mauvaise nouvelle pour Ndella Madior Diouf. La chambre d’accusation a refusé sa mise en liberté provisoire mercredi, confirmant la décision du juge d’instruction. Avec cette décision, la directrice de l’établissement « Keur Yeurmandé » reste en prison.



Pour rappel, Ndella Madior Diouf a été inculpée et placée sous mandat de dépôt en décembre 2023, par le juge Mamadou Seck pour les faits "d’homicide involontaire, complicité dudit chef, traite de personne, exercice illégal de la profession de médecine, privation d’aliment à des enfants ou de soins ayant entrainé la mort, obtention illicite de certificat aux fins d’inhumation, mis en danger et exploitation d’une pouponnière sans autorisation".



A noter que le juge d’instruction a déjà entendu toutes les personnes inculpées ainsi que celles susceptibles d’éclairer sa lanterne. C'est suite à l'avancée de ce dossier que la principale accusée, Ndella Madior Diouf, via ses avocats, avait déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Mais cette demande a été rejetée et confirmée par la Chambre d'accusation.



Dans cette rocambolesque affaire, d’autres personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt.