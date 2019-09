La coalition "Macky 2012" a un nouveau coordonnateur

En Assemblée générale de renouvellement de ses instances samedi, Moustapha Fall "che" a cédé son poste de coordonnateur à Me Moussa Diop à la tête de la coalition "Macky 2012".



Le directeur général de "Dakar dem dikk" aura comme adjointe Adji Mbergane Kanouté, par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Me Moussa Diop a félicité le coordonnateur sortant tout en rappelant les objectifs de cette coalition consistant, selon lui, à accompagner le président Macky Sall.



M. Diop, qui a réitéré son vœu de poursuivre cette mission, a également lancé un appel au chef de l'État pour plus de considération envers la coalition. Dans la foulée, il a demandé à ce dernier de rencontrer périodiquement les membres de "Macky 2012".