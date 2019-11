La députée Mama Diarra Fam crache du feu sur Me Malick Sall: "vous n’avez pas fait d’études, vous êtes nul »

Représentante de la Diaspora, la députée libérale Mame Diarra Fam s’est vertement attaquée au ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Malick Sall, lors du de l’examen du budget de son département.



Prenant la parole au cours des débats de ce vendredi à l’Assemblée national, la parlementaire a clairement signifié au ministre Me Malick Sall son incapacité à faire marcher la Justice sénégalaise. Selon la députée de l’opposition non seulement le ministre est nul et incompétent mais il ne se documente pas et permet de traîner dans la boue les députés de l’opposition.



« Monsieur le ministre de la justice, je ne vous fait pas confiance, le peuple sénégalais non plus. Vous êtes incapable et vous n’avez rien dans la tête, vous n'avez pas fait d'études vous êtes nul. Tout ce que vous pouvez faire, c’est palabrer. Sachez qu’aujourdui, je vais en découdre avec vous », prévient –elle. « Vous avez taxé les députés de bodio-bodio wayé yaw kène rawoula ci Bodio-bodio ».



Poursuivant son argumentaire, la députée de lancer ses interrogation : « Pourquoi aviez-vous licencié Moustapha Ka, Directeur des droits de l’Homme ? Le Sénégal vous appartient ou quoi ? C’est parce qu’il a traduit la volonté du président de la République de revoir le procès de Karim Wade ? Mais sachez que le chef de l’Etat, Macky Sall gagnerait mieux à respecter les droits de Karim puisqu’il est comptable de la gestion de Président Abdoulaye Wade ».



Terminant ses propos, Mame Diarra Fam de plaider pour la réhabilitation des tribunaux, des prisons ainsi que l’augmentation des salaires des gardes pénitentiaires .