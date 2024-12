La distribution de 108 millions : une polémique enfle- les jeunes de Pastef s'entre-déchirent

Azura Fall, une autre figure influente des jeunes de Pastef, n'a pas tardé à réagir sur les ondes de la RFM lors du journal de midi, ce lundi 30 décembre. Il a accusé Diop Taïf, un autre membre, d'être à l'origine de la fuite des informations relatives à cette affaire. Toutefois, Azura Fall a également tendu la main à Diop Taïf en l'invitant à un débat d'idées constructif plutôt qu’à des échanges d’insultes. "Il m'a contacté pour me dire : Assane, tu as eu ta part. Et je lui ai demandé qu'est-ce que cela voulait dire ? Je lui ai demandé si ça allait bien de son côté", a expliqué Azura Fall, faisant part de la tension qui existe entre les deux. Cette affaire a pris une tournure conflictuelle avec des insultes échangées entre les camps opposés.



Sur la toile, la situation a pris de l'ampleur, notamment avec la virulente réaction de Mollah Morgun, un activiste établi au Canada. Pour lui, cette affaire constitue le premier scandale sous Ousmane Sonko. "Ils ont détourné 108 millions en catimini, distribués à des personnes sans aucun critère valable, aucune information sur cette affaire. Des gens ont perçu entre 2 millions et 500 mille francs CFA", a-t-il dénoncé, à travers une vidéo publiée sur sa page facebook.

Mollah Morgun, ancien membre du groupe de rap Keur Gui de Kaolack, a également souligné que cette pratique est en contradiction avec le principe du "Jubb Jubbal Jubanti" cher au mouvement Pastef.



Malgré cette accusation, Azura Fall reste ferme sur son point de vue. Il considère que Diop Taïf devrait se taire sur cette affaire et laisser Ousmane Sonko gérer le dossier. Selon lui, seul Sonko est en mesure de prendre les décisions appropriées concernant la gestion des fonds et les suites à donner à cette situation.