La folle rumeur d’un retour de Pep Guardiola au Bayern Munich, Jürgen Klopp enterre la hache de guerre avec Mohamed Salah

Le Bayern Munich rêve d’un retour de Pep Guardiola sur le banc, les tensions sont apaisées entre Jürgen Klopp et Mohamed Salah et le Portugal fête son nouveau champion, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Guardiola de retour au Bayern Munich ?

En Allemagne, le Bayern Munich est en pleine déliquescence en cette fin de saison, malgré une demi-finale de Ligue des champions à jouer mercredi. Surtout, le club bavarois essuie refus sur refus pour le poste d’entraîneur la saison prochaine. L’Abendzeitung de Munich fait le point sur la situation ce matin et lâche une petite bombe. C’est «Eberl et les gros poissons.



Après la faillite face à Stuttgart, la direction sportive bavaroise écoute la recherche d’entraîneurs» et multiplie les pistes. Roberto de Zerbi et Roger Schmidt sont cités par le tabloïd munichois car hier, Zinedine Zidane a recalé froidement les Bavarois lors du Grand Prix de F1 à Miami.



«Si je serai le prochain entraîneur du Bayern ? Non. Je vais regarder la demi-finale, j’espère que le Real Madrid va gagner. Mais ça va être un match difficile», a-t-il déclaré à Sky Sports. Mais l’Abendzeitung évoque un improbable retour aussi, celui de Pep Guardiola !



«Revenir après son premier mandat à Munich serait un véritable coup d’État, l’effet mondial serait énorme pour Eberl et les dirigeants. En Angleterre, il se dit que Guardiola pourrait quitter volontairement son poste d’entraîneur à Manchester City cet été après huit ans et son quatrième titre de champion. L’entraîneur de 53 ans ne veut de toute façon pas renouveler son contrat au-delà de 2025 avec Manchester City. Au point de faire un come-back incroyable à Munich ? Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß ont le numéro secret de Pep» et pourquoi pas le convaincre ? Affaire à suivre…



Klopp rend hommage à Salah

En Angleterre, on a eu droit à un choc entre Liverpool et Tottenham. Mais ce sont les Reds qui en sont sortis vainqueurs, sans contestation (4-2). Une semaine après sa brouille avec Jürgen Klopp avant d’entrer en jeu, le match de Mohamed Salah était particulièrement scruté. Mais L’Égyptien a parfaitement répondu sur le terrain. Le Daily Star a vu un «SuperMo» ! L’attaquant a inscrit un but et délivré une passe décisive. Et c’était donc l’occasion pour Jürgen Kopp d’adouber, encore une fois, son joueur majeur.



«Klopp salue Salah, le roi de Liverpool», écrit encore le tabloïd. Le Daily Express va dans le même sens aussi ce matin et placarde que «le salut de Klopp à Salah. Jurgen et Mo se sont remis de leur dispute». Bref, la brouille entre les deux hommes semblent être derrière eux désormais et ils vont pouvoir terminer la saison de la meilleure des manières…



Le Sporting champion !



Au Portugal, on connaît le champion de la Liga Portugal Betclic, et oui, c’est le Sporting CP qui a été sacré hier soir ! Le journal A Bola accorde une superbe Une à cette information, en mettant en avant les joueurs lisboètes. Les Leões sont sacrés car Benfica a perdu (2-0) contre Famalicão.



Record aussi met en avant «les champions» sur sa couverture : «Les Lions remportent leur 20e titre sur le canapé». O Jogo, également, assure sa Une là-dessus et pour le quotidien, il n’y avait pas de doute, c’était «le vert , bien sûr» ! Le «Sporting profite de la défaite de Benfica et anticipe la fête du 20e titre de champion du Portugal», écrit le quotidien sportif. Bref, c’est la fête pour les supporters du Sporting.