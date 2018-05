La gendarmerie soutient le projet ​"dématérialisation et sécurisation des titres de transport"

L’État-major de la Gendarmerie nationale du Sénégal a exprimé sa volonté d’accompagner le projet qui porte sur la dématérialisation et la sécurisation des titres de transport et de changement des plaques d’immatriculation des véhicules de transport. La révélation a été faite, ce mercredi dans les locaux du haut commandement de la Gendarmerie par le Général, Maïssa Niang, Directeur de la justice militaire.



Le haut commandant de la Gendarmerie a promis d’accompagner le concessionnaire avec tous les agents qui sont sur le théâtre des opérations, pour la réussite du projet. Après avoir invité les responsables à insister sur la sensibilisation et la communication en direction des publics cibles, pour une bonne connaissance du projet, Général, Maïssa Niang a insisté sur une bonne formation des forces de sécurité et de défense pour sa réussite, rapporte « Libération ».