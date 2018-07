La lettre d'Adieu de Ronaldo au supporters du Real Madrid

"Ces années au Real Madrid et dans cette ville de Madrid ont été probablement les plus heureuses de ma vie. Je n’ai que des sentiments de gratitude énorme pour ce club, pour ce temps passé ici et pour cette ville. Je ne peux que tous les remercier pour l’amour et l’affection que j’ai reçus. Cependant, je crois que le moment est venu d’ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c’est pourquoi j’ai demandé au club d’accepter de me transférer. Je le sens ainsi et je demande à tout le monde, et surtout à nos disciples, de me comprendre s’il vous plaît».

«Cela a été merveilleux pendant 9 ans. Ces neuf années ont été uniques. Ce fut une période passionnante pour moi, pleine de considération, mais aussi difficile parce que le Real Madrid est d’une très grande exigence, mais je sais très bien que je n’oublierai jamais que j’ai apprécié le football ici d’une manière unique. J’ai eu des coéquipiers fabuleux sur le terrain et dans le vestiaire, j’ai senti la chaleur d’une foule incroyable et ensemble nous avons gagné 3 Champions d’affilée et 4 Champions en 5 ans. Et avec eux aussi, au niveau individuel, j’ai la satisfaction d’avoir remporté 4 Ballons d’Or et 3 Souliers d’ors, mon temps dans ce club immense a été extraordinaire"