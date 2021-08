Le sélectionneur du Sénégal Boniface Ndong a publié la liste des 12 « Lions » et des deux réservistes retenus pour l'Afrobasket 2021 qui se tiendra au Rwanda à Kigali Aréna du 24 aout au 5 septembtre.



Meneurs : Pierrià Henry (Fenerbahçe, Turquie), Mamadou Faye (AS Douanes, Sénégal), El Hadji Omar Brancou Badio (Barcelone)



Arrières : Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes, Sénégal), Mohamed Alga Ndiaye (Ryerson University, Canada)



Ailiers : Maurice Ndour (Zhejiang, Chine), Pape Moustapha Diop (Duc, Sénégal)



Ailiers forts : Gorgui Sy Dieng (Atlanta), Ibrahima Fall Faye (Monaco, France)



Pivots : Youssou Ndoye (Orléans), Pape Malick Dime (Andorra), Boubacar Touré (Roanne, France)



Réservistes : Alkaly Ndour (AS Douanes, Sénégal), Makhtar Guèye (Menorca, Espagne)