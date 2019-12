La manif' de "Noo Lank" violemment réprimée, plus de 20 arrestations, les journalistes mater sur ordre d'un commandant

La police nationale réprime violemment la mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération des "otages", Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop et Cie. Au moment où ces lignes sont écrites, plus d'une vingtaine de personnes, membres du collectif "Noo Lank" et simples citoyens prenant part à la marche ont été arrêtés et conduits à la Police centrale. Quant aux professionnels de médias, ils sont brutalisés, malmenés dans l'exercice de leur fonction.