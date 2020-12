La nouvelle sortie fracassante de José Mourinho sur Liverpool, Karim Benzema encensé par la presse espagnole

Benzema encensé par la presse espagnole



Très en forme contre l'Atlético de Madrid le week-end dernier, Karim Benzema a remis ça hier soir contre l'Athletic Bilbao. Dans un match avancé de la 19e journée de Liga, le Français a sauvé les siens d'une contre-performance en inscrivant un doublé afin d'offrir la victoire aux siens (3-1). Après la rencontre, Zinedine Zidane lui a encore dressé des louanges, le désignant comme «le meilleur attaquant de l'histoire du football français !» Ce matin, c'est la presse espagnole à son tour qui l'encense. Pour As, c'est lui, le véritable «leader du Real Madrid.» Toujours au rendez-vous et constant depuis tant d'années maintenant. Pour Marca, «il est à la baguette» de cette équipe et quand elle va moins bien actuellement, c'est lui qui la sauve.



Mourinho fait polémique avant le choc contre Liverpool



Choc ce soir en Angleterre entre les deux leaders de la Premier League : Tottenham (1er, 25 pts) se déplace à Liverpool (2e, 25 pts). Avant cette rencontre, comme il en a l'habitude, José Mourinho a tenu à mettre la pression sur son adversaire et à faire polémique ce matin outre-Manche. Le Special One était interrogé sur les blessures qui touchent Liverpool. Le Portugais en a profité pour demander aux Reds d'arrêter de se plaindre, car le problème des blessures touche toutes les formations de Premier League. Pour Mourinho, les Reds n'ont «que Virgil Van Dijk, comme joueur titulaire, de blessé de longue date.» Il oublie que Matip, Gomez, Jota, Alcântara ou encore Milner sont aussi sur le flanc. Après cette punchline, le Daily Star a décidé Mourinho en rappeur ce matin sur sa une. Alors que cela ne fait pas rire du tout le Daily Express, qui estime que le coach de Tottenham «a ajouté l'insulte à la blessure.» Le choc est lancé !



Marco Rose, c'est 5 M€ pour Dortmund



Dimanche, le Borussia Dortmund prenait la décision de se séparer de Lucien Favre, après une cuisante défaite la veille à domicile contre Stuttgart (1-5). C'est son adjoint, Edin Terzic, qui a pris le flambeau. Avec réussite hier puisque pour son premier match, le BVB est allé s'imposer à Brême face au Werder (2-1). Sport Bild revient ce matin sur les coulisses du départ du technicien suisse, mais se penche aussi sur son possible successeur. Selon le média, Dortmund aimerait beaucoup que ce soit Marco Rose, actuel technicien du Borussia Mönchengladbach qui prenne la relève la saison prochaine. Mais pour cela, les Jaune-et-Noir vont devoir lâcher au minimum 5 M€ pour convaincre leur rival allemand de le libérer. Le BVB acceptera-t-il ?