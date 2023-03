La phrase polémique du ministre de la Justice sur l’affaire Prodac: « est-ce qu’un candidat à la Présidentielle doit diffamer les gens… »

Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, était ce dimanche l’invité de Baye Oumar Gueye dans l’émission « Objection ». Le procès en diffamation qui oppose le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko a été évoqué. Et le Garde des Sceaux a fait la maladresse d’émettre un jugement sur les propos de l’opposant.



À la question du journaliste : « dans cette affaire Mame Mbaye Niang, est-ce que vous pouvez garantir que la main de l’exécutif n’est pas trempée dans ce dossier », Ismaila Madior Fall, visiblement agacé, a enchaîné : « combien de journalistes ont été condamnés pour diffamation au Sénégal ? Combien de Directeur de publication ont été condamnés à causes d’articles écrits par des journalistes alors qu’ils n’étaient même pas au courant de la publication ? Mais c’est le droit. Alors pourquoi vous dites l’exécutif donc ? Pourquoi dans les autres affaires vous ne soupçonnez pas l’exécutif ? »



Baye Oumar Gueye de relancer : « mais c’est candidat déclaré à la Présidentielle de 2024 ». Mais le ministre de la Justice de se laisser aller: « mais attendez, est-ce qu’un candidat à la Présidentielle doit diffamer les gens impunément ? Je suis candidat, je diffame et personne ne peut m’attaquer », s’interroge-té-il faisant référence à l’opposant Ousmane Sonko.

Avant d’être recadré par le présentateur de l’émission : « mais attendez, il n’y a même pas encore de décision de justice ».