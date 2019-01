La plateforme « Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg » a officialisé ce mardi 29 janvier son soutien au candidat Ousmane Sonko, lors de l’élection présidentielle du 24 février 2019. Le Docteur Cheikh Tidiane Dieye et ses camarades déclinent ainsi l'offre d'Idrissa Seck au profit du leader de Pastef Les Patriotes.



"Des le début, bien avant que le résultat des parrainages ne fussent connus, nous avions limité notre choix autour de deux candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Mais à la suite de discussions et concertations avec nos membres, la plateforme a décidé, a la majorité, de soutenir le candidat Ousmane Sonko. Toutefois nous remercions le Président Idrissa Seck pour sa sollicitude à notre endroit et lui témoigner notre respect et notre considération ", a déclaré Docteur Dieye, coordonnateur de la plateforme face à la presse ce mardi, précisant ainsi que leur soutien n'est ni une négociation ni un marchandage politique mais plutôt un choix de coeur fondé sur la raison, la vertu, un langage de politique patriote.



Convaincu que la personne de Sonko est le candidat idéal pour la présidentielle de 2019, la plateforme « Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg » a mis à la disposition du leader du parti "Pastef les Patriotes" , un programme de vision dénommé (PARRE) en guise de contribution.



" Notre pays, qui aura bientôt 60 ans, est toujours dans la logique de reproduction du système de l'indépendance à nos jours, également même élite et même dirigeants politiques. Ce qu'il nous faut ce ne sont pas des réformes, mais la refondation de notre société, des institutions, de l'économie et la consolidation de notre rôle leader en Afrique. C'est ce Programme Alternatif de Refondation de la République (PARRE) qui constitue le cadre programmatique de la vision que nous avons pour le Sénégal que nous voulons."