La politique n’est-elle pas génératrice de violence ? Alors pourquoi arrêter alors la lutte et les navétanes ? (Par Djibril SARR)

Appliquer une telle sentence aux activités de la lutte et des navétanes risque d'être contre productif. D'autant que nous allons vers des échéances électorales. Le pays a besoin de bouffée de respiration et non d'asphyxie de quelque secteur que ce soit.



Si la pratique et le développement de la lutte et des navétanes résultent d'une élaboration stratégique qui les placent comme options ou leviers de développement du sport sénégalais, alors reconsidérons la posture.



Il ne servira pas à grand chose d'étouffer ces milliers de jeunes en leur interdisant des rassemblements pour les y inviter sous peu sous une autre forme. Il faut plutôt que les éducateurs et amortisseurs sociaux soient nos chevaux de bataille pour apprendre à la jeunesse, la notion d'adversité au profit de la performance. Les malheureux événements sont un heureux prétexte de communication pour parler à la jeunesse sénégalaise. Nous nous inclinons devant l’âme de chaque disparu et prions que leur perte non désirée, serve la nation à travers une réorientation vers plus de prévention, plus de surveillance et plus d’efficacité dans la sécurisations des personnes et des biens.



Il n y a aucun dirigeant sportif dont l'engagement et la volonté suffisent à garantir la non violence d’une masse suiveuse. Donc ne perdons pas de temps à des forums et à des colloques budgétivores pour prêcher des “déjà convaincus” et souvent dans un cadre d'absence totale des vraies cibles. Il faut plutôt agir davantage sur la jeunesse par l'éducation et la sensibilisation dans une dynamique de voyage et non de destination.



Nous avons constaté pour le déplorer qu'à l'exception des rendez-vous religieux, tout rassemblement de masse tend à devenir une tribune d'expression d'une violence. Les jeunes qui en sont les principaux acteurs la subissent-ils d'abord avant de chercher à la reproduire sous une autre forme sur le premier terrain propice à leur portée ?



Quoiqu'il en soit, le vandalisme, la délinquance et le sabotage sont des déchets comportementaux. Ils sont de véritables barrières au développement. Ils forcent à faire deux pas en arrière après chaque coûteux pas en avant.



Cependant, force est de noter que le monde a évolué. Nous devons nous arrimer aux avancées positives de sa marche. Éduquer, sensibiliser, informer doivent être les maîtres-mots. Rechercher et sanctionner doit s’ensuivre sans relâche, ni parti pris.



Si malgré tous les efforts préventifs l'inévitable se produit, il faut punir les fauteurs. Pour les punir, il faut les identifier. Pour les identifier il faut savoir compter sur d'autres techniques modernes à la portée de l’administration si elle est suffisamment préoccupée par l'ordre nécessaire à la marche du pays dans toutes ses composantes.



La technologie doit donc venir en appoint à l’humain. Elle permet le fonctionnement à plein régime de toutes les activités stratégiquement choisies car utiles à la société. Sans prétendre la remplacer, elle est un outil des forces de défenses et de sécurité dans leur tactique préventive, de surveillance et de rétablissement d'ordre.



Il ne s'agit pas de décorer les infrastructures par des caméras factices ou bon marché qui, quoique dissuasives, n'ont d'effet que sur ceux qui y ont prêté attention.



Sans installations professionnelles et de qualité sur la base d'un cahier de charges fixant les objectifs d'exploitation et d'investigation, la plupart des dispositifs sont incapables de :

- zoomer sur des foyers d'incidents afin de les neutraliser à leur état embryonnaire, grâce à une coordination entre les agents civils ou pas fondus dans la masse et le centre d’observation et d’alerte.

- restituer de façon exploitables des images d'investigations qui permettent de reconnaître efficacement les fauteurs pour les traduire en justice.



Ces deux fonctionnalités requièrent une conjonction de caméras fixes de haute résolution pour voir tous les angles et de caméras PTZ capables de tourner dans toutes les directions, de haut en bas et d’agrandir des cibles pour capturer les visages. Il s’y ajoute la nécessité de mettre en place dans chaque infrastructure accueillant du public, une centre de supervision équipé d’une base radio communication hertzienne pour signaler aux agents mobiles toute vulnérabilité ou comportement douteux capable d’enflammer



Seule une succession de sanctions à la hauteur de la gravité des fautes commises, limitera la fréquence et la gravité des actes de vandalisme, d'agression et de sabotages perpétrés par des personnes en quête d’assouvir de sombres pulsions.



Pour que respire la société, encadrons davantage tout ce qui la fait marcher. Procéder autrement ne servira-t-il pas plutôt les intérêts des méchants et des saboteurs ?



Par Djibril SARR