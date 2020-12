La simplicité est un art..... (Par Aida NDIONGUE)

L’homme politique n'est- il pas un homo sapiens comme nous en quête de liberté, d'espace et tant d'autres choses qui préoccupent notre espèce? Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall a besoin de sortir non seulement pour se promener mais pour voir comment ses concitoyens vivent au quotidien. Il est entouré par une myriade de conseillers mais il vaut mieux observer la réalité de la vie des Sénégalais par soi -même . Il n' y a rien de démagogique dans cette démarche noble qui consiste à prendre le pouls du pays dans cette situation sanitaire exceptionnelle qui décime une grande partie de la population du Globe.



Il est fréquent en occident de voir des personnalités politiques de haut rang prendre leur voiture et vivre leur vie de citoyen en toute simplicité. Macky Sall, je ne peux que l'encourager de suivre cette voie qui consiste à descendre de l'arène pour constater bpar lui-même les besoins et les attentes de son peuple. C'est un précurseur de cette nouvelle méthode de Gouvernance en Afrique et je ne peux que lnen féliciter. Le peuple a besoin de proximité avec ses dirigeants, de parler de ses difficultés mais aussi d'encourager ses élus. C'est cela la démocratie, vivre avec la Cité à l'intérieur comme à l'extérieur.



Connaissant la courtoisie et la grande bienveillance des Sénégalais, notre Président ne pouvait que se sentir bien entouré par ces hommes nobles descendants des fiers Guerriers qui ont bâti notre pays de la Teranga. Nous sommes connus à travers le monde par notre hospitalité, notre générosité, notre éducation donc quoi de plus normal que d'accueillir notre président élu parmi nous.



Nous devons être patients et optimistes pour l'avenir. Nous sommes secoués par ces vagues successives de ce virus mortel dont les sociétés savantes peinent à trouver une solution pour l'éradication. Il faut être patient et laisser ce qui nous gouvernent nous faire sortir de cette tourmente. Il faut avoir bon espoir car nous savons que les beaux jours nous attendent après cette déferlante tempête virale.

Macky Sall a changé la face du Sénégal comme l'ont fait ces différents prédécesseurs. On ne peut nier sa touche personnelle au nouveau visage du Sénégal où la liberté d'expression, d'opinion subsiste malgré les critiques sans fondement d'une certaine classe politique aux abois.



Je vous prie Monsieur le Président de continuer à œuvrer pour le Renouveau du Sénégal, de favoriser l'éducation de notre principale richesse, nos filles et nos garçons pour briller dans notre espace, l'Afrique mais dans le monde.



Soyons solidaires avec nos aînés, la preuve est que les jeunes qui subissent les méfaits de la crise se couvrent pour préserver la vie des personnes âgées.

Les élections ne sont pas une priorité, ce qui importe c'est comment sortir de ce gouffre qui paralyse nos économies, sacrifie nos vies.



Monsieur le Président conscient de toutes ces péripéties travaille sans tintamarre pour sauver le Sénégal de ce naufrage économique annoncé et saura compter sur la solidarité du peuple sénégalais. Nous sommes tous des maillons de cette chaîne humaine pour relever le défi.



Je compte sur l'intelligence de la classe politique quelque soit son bord pour apporter des idées, sa contribution de quelque nature qu'elle soit pour rassurer notre peuple que les lendemains seront meilleurs.



Par Aida Ndiongue