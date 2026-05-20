Popenguine 2026 : Dakar Dem Dikk déploie un dispositif spécial pour le pèlerinage

Pour la journée du samedi 23 mai, l'entreprise met en place des liaisons destinées à acheminer les marcheurs vers le Cap des Biches. Quatre points de départ sont retenus à travers la région de Dakar. Les départs s'effectueront depuis l’Église des Martyrs de l’Ouganda, la Paroisse de Guédiawaye au niveau du Stade Amadou Barry, et le terminus des Parcelles-Assainies Unité 17, près de l’Église Marie Immaculée, pour un tarif de 300 FCFA. Une ligne sera également exploitée depuis la Paroisse de Bambilor au prix de 500 FCFA.





Le dimanche, le réseau s'adaptera pour transporter les voyageurs directement jusqu'au site de Popenguine. Les trajets seront facturés à 2 500 FCFA à partir de trois points de regroupement majeurs de la capitale, à savoir le Terminus des HLM Grand-Yoff, le terminus de Keur Massar Dem Dikk, et le terminus des Parcelles-Assainies Unité 17.

