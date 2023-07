La tentative de la dernière chance de Tottenham pour Harry Kane, Sergej Milinković-Savić sait où il veut jouer l’an prochain

Tottenham fait tout pour garder Harry Kane, Sergej Milinković-Savić a pris une grande décision pour son avenir et retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Tottenham veut retenir Harry Kane



Dans les colonnes du Guardian, on apprend que Tottenham ne capitule pas pour Harry Kane ! Les Spurs ont même lancé une sacrée contre-offensive puisqu’ils ont fait une offre de prolongation à leur buteur et capitaine. Le journal évoque une offre qui augmenterait grandement son salaire, qui atteint déjà 200 000 livres par semaine, soit plus de 11 M€ par an.



Mais Kane n’aurait aucune intention de signer une telle prolongation, en tout cas ça n’arrivera pas tant que le mercato sera ouvert et qu’il aura une chance de faire ses valises…



Milinković-Savić attend la Juventus



En Italie, Sergej Milinković-Savić fait les gros titres de Tuttosport ! Actuellement en vacances, le joueur de la Lazio aurait demandé à ne pas être dérangé, explique le journal. Sauf si c’est la Juventus qui le contacte pour négocier sa venue ! Il «n’attend que la Juve», affirme le quotidien transalpin, ajoutant qu’il rêverait d’un coup de fil de la part de la Vieille Dame… Après des années dans le club romain, le Serbe aurait donc des envies d’ailleurs !



L’ultimatum du PSG à Mbappé choque l’Espagne



On termine ce tour de la presse en Espagne, avec Kylian Mbappé qui fait les gros titres ! L’ultimatum envoyé par le Paris Saint-Germain à son joueur fait couler beaucoup d’encre dans des médias comme AS par exemple ! Les deux semaines de sursis laissées par le club à l’attaquant français sont bien notées par le quotidien.



Le ton est identique en couverture de Marca ce jeudi ! En revanche, on apprend par El Chiringuito que la décision du joueur et de son clan serait déjà prise ! En effet, une prolongation n’est toujours pas envisagée par Mbappé, ce qu’il va indiquer au PSG par le biais de sa mère Fayza Lamari.



D’après le média ibérique, si Paris est en stress sur ce dossier, le joueur et surtout les Madrilènes seraient très tranquilles… Le Real Madrid serait même disposé à faire une offre de 200 M€ pour Kylian Mbappé.