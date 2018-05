Le​ Khalife général de MPal raisonne les étudiants et les hommes politiques

Le Khalife de la famille de Serigne Mame El hadji Rawane Ngom de MPal a réagi suite à la grève des étudiants découlant de la mort par balle de Mouhamed Fallou Sène à Saint-Louis. Serigne Lamine Ngom a demandé aux étudiants de reprendre les cours, tout en encourageant le chef de l’Etat, Macky Sall, à écouter leurs revendications et à les satisfaire si possible.



Selon Moussa Seck qui parlait au nom du Khalife général de Mpal, ce dernier a lancé un appel aux étudiants de toutes les universités du pays à rejoindre les amphis et de poursuivre les négociations, d'autant plus que, révèle-t-il, des séances de prière sont organisées à la mosquée de sa localité pour qu'un accord survienne le plus tôt possible car c’est leur avenir qui est en jeu.



Poursuivant, il ajoute que Serigne Lamine Ngom a exhorté le Président Macky Sall a trouvé des solutions pérennes. Et, «d’appeler aussi la classe politique à la retenue par rapport à certaines déclarations qui peuvent éveiller des tensions».



Avant de conclure : «le Khalife de Mame El hadji Rawane Ngom appelle le pays à l’apaisement au calme et à la retenue pour que tout le monde puisse se sentir dans ce pays».