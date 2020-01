Le Barça attend sa réponse pour Rodrigo aujourd’hui, la décision de Jürgen Klopp fait polémique en Angleterre

Journée décisive pour Rodrigo



Les Barcelonais sont dans l’attente ce lundi, car il se dit dans la presse espagnole que la journée pourrait être décisive pour un des dossiers mercato du Barça. « Attention ! » titre Super Deporte, le journal de Valence sur sa Une. Le club est toujours en alerte pour Rodrigo affirme le média, qui ajoute qu’il n’y a toujours pas d’accord pour l’instant et que le club valancian redoute une nouvelle offensive du Barça. Mais dans la presse catalane, on explique plutôt que la journée est décisive concernant le cas Rodrigo. Selon Sport, Barcelone attend une réponse de Valence, concernant le prêt de l’attaquant espagnol, pour savoir si le dossier à une chance d’aboutir cet hiver.



« Un doigt fait à la FA Cup »



On part maintenant en Angleterre, où l’impensable a bien failli arriver ! Liverpool a failli perdre une rencontre en FA Cup. En effet, les Reds ont été tenus en échec par Shrewsbury, équipe de 3e division anglaise en 16e de finale, comme le résume The Times ce lundi. Ce sont eux les rois de la soirée, affirme le journal anglais. Difficile de contredire ça. Shrewsbury fait les gros titres de tous les tabloïds outre-Manche comme le Daily Express, pour qui Klopp n’a jamais pu maîtriser cette équipe. D’ailleurs rapporte le Guardian, l’entraîneur de Liverpool a tenu a saluer cette performance. « C’est bien mérité ! Félicitations à eux ». Mais surtout Klopp a déjà décidé de ne pas prendre part au replay, puisque comme le veut la tradition en FA Cup, les deux équipes devront de nouveau s’affronter. Le coach allemand a clairement annoncé que ce sera l’équipe des U23 des Reds qui jouera la rencontre. Klopp ne sera même pas présent sur le banc. L’occasion pour The Sun de faire une couverture pour le moins provocatrice : « un doigt fait à la FA Cup », titre le journal. Le choix de Klopp fait donc polémique en Angleterre.



Naples punit Sarri et la Juve



En Italie, Maurizio Sarri revenait à Naples mais avec la Juventus ce dimanche. Et c’est son ancienne équipe qui s’est imposée, à domicile 2-1 face au leader de Serie A. D’après le Corriere dello Sport, le technicien italien est tout simplement puni pour son retour. Le Quotidiano Sportivo fait également sa Une sur ce choc du championnat italien, et titre : « Naples siffle et sonne la Juve », en ajoutant que Sarri et Higuain sont contestés par les supporters Bianconeri. Enfin pour Tuttosport, malgré le but de CR7, la Juve n’a pu l’emporter, frustrée par Maurizio Sarri.