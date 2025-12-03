Le CORED rouvre ses bureaux après 14 mois d’arrêt

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) annonce « la réouverture de ses bureaux sis à la Maison de la Presse Babacar Touré » à compter du jeudi 4 décembre 2025.Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, l’organe d’autorégulation explique que « cette reprise est rendue possible grâce à la mise à disposition d’un montant par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, conformément aux décisions du Conseil de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). »Ce financement permettra « d’apurer une partie des arriérés de salaires de son personnel permanent » ainsi que « les arriérés de dépenses pour son fonctionnement quotidien ». Le CORED rappelle qu’ « il avait été contraint de fermer son secrétariat après quatorze (14) mois sans salaires » et des conditions de travail devenues « insoutenables » pour les agents.Avec cette réouverture, le CORED reprend l’ensemble de ses missions, notamment « la délivrance du quitus pour l’obtention de la carte nationale de presse », un document indispensable pour les professionnels du secteur.Le secrétariat général et la cellule de communication informent que le public et les acteurs des médias peuvent désormais reprendre contact avec l’institution pour toutes les démarches administratives relatives à la régulation.