Le CRDP-50 appelle à soutenir la loi interprétative de la loi d'amnistie pour une justice équitable

Dans une note rendue publique ce mardi, le Cadre de Réflexion Démocratique et Patriote (CRDP-50) a exprimé une position claire et forte sur la loi d'amnistie, soulignant que celle-ci ne doit pas être utilisée comme un passe-droit pour les responsables d’actes répréhensibles. Pour le CRDP-50, la loi d’amnistie devrait avant tout servir de tremplin pour la réconciliation, mais dans le respect de la vérité et de la justice, en assurant que les auteurs d’infractions soient tenus responsables de leurs actes.



Le CRDP-50 s'est montré particulièrement favorable à la proposition d'une loi interprétative de la loi d'amnistie, en réponse aux récentes discussions menées autour de cette loi. L'organisation a salué l’initiative du député Amadou Ba de PASTEF, qui a porté cette proposition au sein de l'Assemblée nationale. L'organisation a estimé que cette interprétation serait un éclairage nécessaire pour garantir une justice équitable et préserver les principes fondamentaux de l’état de droit.



Le CRDP-50 a également répondu aux voix de la société civile qui se sont élevées en faveur de l’abrogation de la loi d’amnistie. L’organisation a averti que l’abrogation totale de cette loi serait une "illusion juridique". Non sans souligner que celle-ci n’aurait pas d’effet rétroactif et ouvrirait la porte à une impasse juridique, laissant les victimes dans l’oubli et la douleur sans aucune réparation. "Une abrogation ne ferait qu’installer l’impunité", a insisté le CRDP-50.



L'organisation plaide donc en faveur de la loi interprétative, qu’elle considère comme un moyen d'éclairer le chemin et de préserver les droits fondamentaux des citoyens. "La loi interprétative protège chaque citoyen et assure une justice équitable", a-t-elle ajouté. "Nous ne pouvons pas permettre à l’histoire de se répéter", a martelé le CRDP-50, insistant sur le fait que chaque citoyen mérite justice.



Enfin, le CRDP-50 a lancé un appel à tous les citoyens épris de paix et de justice pour se joindre à cette "croisade pour la justice". L’organisation invite la population à soutenir la proposition de loi interprétative, une voie qu’elle considère comme l’ouverture d'une ère nouvelle pour la justice et la démocratie.