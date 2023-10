Le Consulat du Sénégal Maroc refuse à Me Ngagne Demba Touré le renouvellement de son passeport

En exil au Mali, Me Ngagne Demba Touré est arrivé au Maroc dans le cadre d’une tournée de mobilisation dans la diaspora pour le parti Pastef. Il a révélé ce mardi, sur ses réseaux sociaux que le Consulat du Sénégal à Casablanca lui a refusé le renouvellement de son passeport, sur instruction du ministre de l’Intérieur.



« Dans le but de poursuivre mes activités politiques dans la mobilisation et le renforcement des patriotes de la diaspora, je me suis rendu hier au Consulat général du Sénégal à Casablanca pour renouveler mon passeport devant arriver en expiration le 14 octobre prochain. Après l’accomplissement des formalités d’enregistrement et d’enrôlement, à l’heure du retrait, les services consulaires m’ont appris que le Ministre de l’intérieur Antoine Félix DIOM leur a donné l’instruction ferme de me refuser mon passeport », a-t-il écrit.



Avant d’ajouter que ceci a été fait, « Sans acte administratif me le notifiant ni base légale le justifiant, le gouvernement du Sénégal me refuse un document (titre de voyage) auquel j’ai droit comme tous les sénégalais ».



Le greffier exilé d’affirmer: « À ce groupuscule à la tête de l’Etat qui persiste dans sa folie haineuse et sa répression aveugle, je dis ceci : vous êtes trop petits pour nous intimider, vous ne parviendrez jamais à faire taire nos voies patriotiques, vous ne faites peur à personne ! Et pour finir ; sachez que ma determination reste infaillible. Je suis PRÊT et je vous ferai face ».



Me Ngagne Demba Touré a donné rendez-vous au militants de Pastef établis dans le royaume chérifien à la Salle des fêtes Bazar à la Médina Casablanca pour une rencontre avec les sénégalais en compagnie du député Guy Marius Sagna.