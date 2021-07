Le Directeur des Etablissements publics de santé craque: « nous sommes débordés et proches de la saturation avec 99% de taux d’occupation à Dakar »

La capitale sénégalaise est au seuil de l'hécatombe. Alors que le nombre d'enterrements quotidien au cimetière de Yoff (l'un des plus grands de Dakar) a atteint la moyenne de 34, selon le Directeur dudit établissement sinistre, dans les hôpitaux, c'est une atmosphère proche du chaos qui règne.



Selon le Directeur national des Etablissements publics de Santé, ce sera bientôt la saturation. « Nous sommes débordés et proches de la saturation, avec quasiment 99 % de taux d’occupation des lits à Dakar », au nombre de 602 dans les hôpitaux, a expliqué à l’AFP Ousmane Dia.



« C’est difficile de suivre si on reçoit 600 à 700 malades par jour » (pour des consultations), a-t-il ajouté. Avant de souligner que le personnel médical est « très fatigué et en burn-out », a-t-il également souligné.



Le Directeur de la Prévention, le Docteur Mamadou Ndiaye indique également à nos confrères de l'Agence France Presse que les laboratoires de dépistage sont « débordés à cause de la forte demande », tant pour les « cas suspects que pour les voyageurs ».



La troisième vague fait des ravages

A ce jour, le Sénégal a enregistré 58 523 cas confirmé de Covid-19 et 1300 malades décédés. Actuellement, 11 454 patients atteints du virus sont sous traitements dans les hôpitaux, CTE ou à Domicile. Les contaminations sont passées de quelques dizaines par jour à la fin du mois de juin à entre 700 et 1 700 ce mois de juillet.