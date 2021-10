Le FC Barcelone a limogé Koeman

Ronald Koeman n'a pas survécu à une nouvelle défaite du Barça, selon RMC Sport qui cite des médias espagnols. Les Catalans se sont inclinés ce mercredi sur la pelouse du Rayo Vallecano et pointent à la 9e position en Liga.



Selon le quotidien catalan Sport et Marca, Ronald Koeman a été licencié ce mercredi soir par les dirigeants catalans.



Le FC Barcelone confirme l’information

« Le FC Barcelone a décidé de limoger Ronald Koeman mercredi soir après la défaite du Club au Stade de Vallecas contre le Rayo Vallecano (1-0). Le Président Joan Laporta a annoncé la décision à Ronald Koeman après la rencontre et le coach néerlandais dira au revoir aux joueurs jeudi à la Ciutat Esportiva.



Le FC Barcelone tient à remercier Ronald Koeman pour ses services rendus au Club et lui désire le meilleur à l'avenir. », peut-on lire sur le site officiel du club.