Sénégal: Le Forum du justiciable lance un appel pour une grâce médicale en faveur de Habré

Dans un communiqué dont PressAfrik a reçu copie, le Forum du justiciable lance un appel pour une grâce médicale en faveur de l’ancien président tchadien Hissène Habre pour lui permettre de revenir chez lui, et d’être soigné et soutenu par sa famille. Cette grâce médicale serait en tous points, conforme à nos valeurs d’humanité et de responsabilité, lit-on.



« Le Forum du justiciable a appris comme tous les Sénégalais les informations sur l’état de santé du Président Habre. Ce Dernier a été condamné à la prison à vie au terme d’un procès qui n’a pas respecté les Principes qui sous-tendent un procès équitable et a passé à ce jour, 6 années dans les liens de la détention », rappellent les auteurs du communiqué.



Selon eux, l’alerte sur son état de santé depuis l’année dernière par son épouse, mais aussi par les médecins, aurait dû faire réagir les autorités en charge du dossier. Le Forum du justiciable les interpelle aujourd’hui, au vu de la dégradation de son état de santé, estimant que toute personne malade a droit à ce que sa situation carcérale soit reconsidérée.



En avril 2017, l’ex-chef de l’État tchadien Hissène Habré a été condamné en appel à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité par les Chambres extraordinaires africaines (CAE). Sa peine devrait être purgée au Sénégal, où il s’était réfugié après sa chute du pouvoir fin 1990, ou dans un autre pays de l’UA.



Le tribunal spécial, basé à Dakar et créé en vertu d’un accord entre l’Union africaine (UA) et le Sénégal, où Hissène Habré s’était exilé. La Chambre d’appel avait fixé le montant global des dommages à 82 milliards 290 millions F CFA.