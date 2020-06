Le Général Ndiaye détaille les 4 axes du ​Programme de résilience économique et sociale

Le Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES) mis en place pour atténuer les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 a été élaboré sur la base des évaluations d'impacts réalisés par les ministères sectoriels et celui de l'Économie du Plan et de la Coopération en tenant compte des effets de la crise sur l'économie mondiale. Sous l’hypothèse d’une durée de la crise de 3 mois, il a été mentionné dans le PRES, une reprise timide au cours du 3e trimestre de 2020 et un retour à la normale au 4e trimestre, les premières évolutions tablent sur une croissance économique du Sénégal sous la barre des 3 % contre une projection initiale à plus de 6 % en 2020. De même une frange importante de la population actives risque de subir un sous-emploi voire une perte d’emploi au moins temporairement.



Pour atténuer ce négatif de la pandémie, le gouvernement a mis en place un programme de Résilience Économique et Sociale à fin de renforcer le système de santé et de soutenir les ménages, la diaspora sénégalais ainsi que les entreprises et leurs salariés.



Le premier axe vise à soutenir le secteur de la santé avec une enveloppe de 64,4 milliards de F CFA. Le deuxième a pour objectif de renforcer la résilience sociale des populations.



Selon le général François Ndiaye, président du comité de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID-19, « il vise à venir en aide aux couches les plus vulnérables de la population, à travers une aide alimentaire d’urgence et la prise en charge des paiements de factures d’électricité et d’eau de la tranche sociale. Des ressources sont également dégagées pour venir en aide à la diaspora. Les ressources prévues pour cet axe s’élèvent à 100 milliards réparties comme suie : 69 milliards F CFA pour les denrées alimentaires, 18,5 milliards pour les factures d’électricité et d’eau, et 12,5 milliards pour la diaspora ».



Poursuis, il ajoute : « Le troisième axe repose sur la préservation de la stabilité macroéconomique et financière par un soutien des entreprises en vue de maintenir l’activité économique, et les emplois. 302 milliards de F CFA au titre des paiements dus aux fournisseurs de l’Etat, 200 milliards de F CFA de remise partielle de la dette fiscale, 80,5 milliards F CFA de soutien aux secteurs les plus touchés. Enfin, un quatrième axe du programme vise à assurer un approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutique, et denrées de première nécessité ».