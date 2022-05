Le Gouvernement guinéen livre du carburant au Mal via Star Oil

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce jeudi 12 mai 2022, la junior mauritanienne Star Oil qui mène l’offensive sur le marché de l’espace UEMOA, via sa filiale guinéenne continue de renforcer son leadership dans le secteur des hydrocarbures.



Les sources de nos confrères confirment que c’est sur demande du Gouvernement malien, le Gouvernement de la République de Guinée a accordé, à titre de dépannage, un transfert de Conakry vers Bamako (capitale de la République du Mali) d’un volume de 2 000 m3 de gasoil.



Le Gouvernement Guinéen a porté sa confiance sur Star Oil Guinée pour le pilotage de cette opération. A en croire nos sources irréfutables, les formalités ont été effectuées pour le chargement des 10 premiers camions citernes pour un volume de 400 m3.



Pour une coordination concertée de l’ensemble des opérations, Star Oil a réussi la grande prouesse d’avoir pu acheminer en temps requis les cargaisons. Confidentiel Afrique vient d’apprendre que les 48 camions citernes qui étaient à la frontière de Kourémalé le jeudi matin 12 mai 2022 sont bien arrivés à Bamako et ont été mis à la disposition de la Douane Malienne. Le volume global pour les 48 camions est de 1 847 000 Litres. Les opérations de dépotage débuteront demain vendredi matin 13 mai.



Sur les 04 camions citernes restants : 02 Camions citernes sont entre Siguiri et Kourémalé.



02 Camions citernes encore entre Dabola et Kankan. Ces 02 Camions restants ont enregistré des pannes. Des interventions sont en cours pour leurs dépannages.



Source: Confidential Afrique