Le Khalife de Léona Niassène parle: « Je n’ai déclaré de guerre à personne... je prie Macky de réouvrir les mosquées »

24 heures après son épisode à la police centrale de Kaolack qui avait convoqué l’imam de sa mosquée, le Khalife de Léona Niassène s’est exprimé via une vidéo. Il a tenu a apaisé les esprits qui se sont surchauffés hier vendredi, appelé au calme et démenti ceux qui lui ont prêté un appel à la guerre.



« Je fais un appel à la paix. Je n’ai jamais appelé à guerre. Ceux qui me prêtent ces propos veulent me mettre en mal avec les autorités. J’entretiens de très bons rapports avec Macky Sall (le chef de l’Etat) », déclare Cheikh Ahmed Tidiane Niasse.



Aussi, le guide religieux a demandé aux autorités d’organiser la réouverture des mosquées au Sénégal. « Je prie Macky d’œuvrer très rapidement pour la réouverture des mosquées. Ainsi, nous pourrons prier pour la fin de cette épidémie. Mais fermer les mosquées et ouvrir les marchés, ce n’est pas la bonne décision », dit-il.