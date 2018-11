Le Khalife des Tidianes à la délégation du Pds : « je ne vote pas, n’a jamais voté et ne donne pas de consigne de vote »

1. Il est l'ami de Maky et bien avant qu'il ne soit président et lui même khalife.



2. Il fait pas de politique, ne vote pas et n'a jamais voté



2. Il a des talibes dans tous les partis et ne peut donc donner de consigne de vote au profit d'aucun candidat



4. Il est pour la paix et il va œuvrer pour sa pérennisation durant son règne dans le champ public



5. Il a prié pour la paix la concorde et pour tous ceux qui viendront le voir il formulera des prières



6. Il a du respect pour Me Wade, prie pour lui.

« Wade est un grand musulman et un grand patriote qui a beaucoup fait pour le pays. Mag mat na na thi deukk »