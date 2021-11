Le Liverpool de Jürgen Klopp impressionne toute l'Europe, l'Espagne n'en peut plus d'attendre le retour de Xavi

«Impitoyables»

En Angleterre, le match qui opposait Liverpool à l'Atlético de Madrid dans ce groupe de la mort n'a pas tenu toute ses promesses. Au final, les Reds n'ont laissé aucune chance aux Colchoneros. C'est ce qui ressort ce matin dans la presse britannique. «Trop simple», résume par exemple le Daily Express. Les hommes de Jürgen Klopp l'ont emporté 2 buts à 0 mais ont laissé une forte impression. The Guardian a vu «des Reds impitoyables qui naviguent déjà vers les huitièmes». Pour Metro, ils ont donné «le coup de grâce» à l'Atlético. Seul le Daily Mail distingue un homme parmi toute l'équipe, c'est Diogo Jota qui a envoyé les siens en huitièmes, pour le tabloïd.





C'est le jour J pour Xavi

On attend toujours Xavi à Barcelone. D'après les journaux ibériques comme Sport, il devrait arriver aujourd'hui. Celui que les socios attendent a fait une sortie médiatique et demande officiellement à revenir en terre catalane. «Je rêve de revenir à la maison. Il faut trouver un accord. Ce serait un retour à la maison avec beaucoup de responsabilités. Les deux clubs connaissent ma position. J’espère que tout ça va se régler rapidement». Des propos qui font aussi les gros titres de Mundo Deportivo, mais également de L'Esportiu. Vous l'aurez compris, le feuilleton Xavi touche à sa fin et il devrait bientôt «rentrer à la maison» comme il le dit si bien...



«Benzemil et une nuits»



Ce qui fait aussi la Une, c'est la victoire du Real Madrid (2-1) contre le Shakhtar, avec le doublé de Karim Benzema. Tout un symbole puisque KB9 a inscrit le 1000e but du Real en coupe d'Europe. Forcément ce matin, l'attaquant madrilène est mis à l'honneur dans la presse. «Benzemil et une nuits», s'amuse ainsi Marca. Sans surprise, le Français fait la couverture de AS. «Benze1000», titre aussi le quotidien ibérique. Sorti sur blessure, il n'y aurait finalement pas d'inquiétude à avoir pour Benzema qui a évoqué «un mélange entre coup et fatigue», à Movistar. Plus de peur que de mal donc