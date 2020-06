Le Lycée Thierno Seydou Nourou Tall ne rouvrira pas le 25 Juin (Secrétaire général)

Le Lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar ne sera pas compté parmi les écoles qui vont ouvrir leurs portes aux élèves ce 25 juin, suite à la décision du gouvernement d’ouvrir partiellement les écoles après 3 mois sans cours. La Direction, les enseignants, les parents d’élèves, regroupés autour du comité d’alerte et de veille sont d’avis que la reprise est impossible à cause du manque d’eau et du non respect du protocole sanitaire.



« Nous, nous n’avons pas décidé de pas ouvrir mais nous sommes dans l’impossibilité d’ouvrir. La nuance pour moi, elle est importante », a tenu à préciser le Secrétaire général adjoint de l’académie de Dakar du CUSEMS au Lycée Seydou Nourou Tall. Non dans expliquer que depuis 6 ans, au niveau de leur établissement scolaire, il y a un manque criard d’eau.

« Il n'y a pas une goutte d’eau au niveau du Lycée Thierno Seydou Nourou Tall », a-t-il fait savoir.



Et, a conclu le Professeur « pour être en phase avec le protocole sanitaire, nous ne pouvons prendre aucun risque parce que l’eau est extrêmement importante dans la prévention contre la COVID-19 ».