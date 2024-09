Le Patron de Locafrique cité dans un contentieux douanier de 215 milliards de FCFA, ses avocats contestent les faits

Khadim Bâ, le patron de Locafrique, a été de nouveau arrêté. Cette fois ci, l'homme d'affaires serait impliqué dans un contentieux douanier. C'est une grosse pointure qui est entre les mains de la justice pour des investissements dans plusieurs Société.



Selon E-media, l’homme d'affaire a été arrêté et placé en garde à vue. Khadim Ba, PDG de Locafrique, a passé la nuit à la brigade de gendarmerie de la Foire. Avant cela, il avait été entendu par la Douane et placé en garde à vue pour une infraction liée à la réglementation des changes.



Selon les informations, la Douane lui réclame 215 milliards de FCFA. Khadim Ba conteste ce délit, d’après Senego qui a réussi à rentrer en contact avec ses avocats. Ces derniers ont aussi soutenu que leur client n'est ni de près ni de loin lié à cette transaction.



Ses avocats affirment que l’enquête concerne la société Dermond Oil & Gas Africa, dont Khadim Ba n’est ni le représentant légal, ni directeur général, ni président. Ils soutiennent qu’il n’est pas importateur de produits pétroliers. C’est la Société africaine de raffinage qui est l’importateur officiel, et Khadim Ba est étranger à toute infraction douanière.



Il a été convoqué deux fois avant d’être arrêté : le 19 septembre 2024 et le 24 septembre 2024. Ses avocats dénoncent une procédure nulle, arguant qu’il n’a pas pu être assisté par ses conseils. Ils précisent qu’aucune obligation de rapatriement de devises ne pèse sur lui légalement.



Lors de la signature du procès-verbal, Khadim Ba a exprimé que son droit à l’assistance d’un avocat et à organiser sa défense avait été violé. Il conteste les infractions et la conduite de l’enquête, affirmant son droit fondamental à se défendre.