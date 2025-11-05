Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un congé à partir du 6 novembre

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 5 novembre 2025, qu’il prendra quelques jours de congé à partir du 6 novembre. Cette décision intervient à l’issue d’une communication détaillée sur les résultats obtenus par le gouvernement dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’eau, l’éducation et la sécurité.



Le chef du gouvernement a tenu à féliciter plusieurs membres de l’exécutif avant son départ en congé, saluant « le travail abattu et les résultats obtenus » par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, celui de l’Éducation nationale et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Cette reconnaissance traduit, selon lui, « la nouvelle démarche de rupture entreprise pour mieux satisfaire les attentes des populations ».



Avant cette annonce, Ousmane Sonko avait fait le point sur l’exécution des politiques publiques, insistant sur les progrès en matière d’approvisionnement en eau potable avec la finalisation des études des autoroutes de l’eau et la préparation du lancement des travaux prévus en 2026 pour desservir le triangle Dakar-Mbour-Thiès, Touba et vingt-huit localités autour du lac de Guiers.